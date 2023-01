"Asilo Girotondo e media da Vinci da mettere in sicurezza"

Piena approvazione per gli interventi del Comune di Sant’Ilario, in tema di messa in sicurezza sismica delle scuole attraverso i fondi del Pnrr, ma anche qualche ombra che non viene mancato di sottolineare. Questa l’opinione di Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno in merito alla cifra di 1 milione e 740mila euro stanziata dall’amministrazione. In una nota si esprime "piena soddisfazione per questi passi in avanti su un tema di importanza cruciale come la sicurezza delle scuole, che ha rappresentato la priorità assoluta del nostro impegno in consiglio comunale". Ma aggiungono: "Mancano all’appello ancora i progetti e le risorse per il miglioramento sismico dell’asilo nido Girotondo e della scuola media Leonardo da Vinci". In proposito si evidenzia che: "era stato dato un incarico alle Università di Pisa e di Parma per le verifiche sismiche di queste scuole. Incarico che si doveva esaurire con le relazioni finali, che dopo tanto tempo sono mancanti. Vigileremo quindi affinchè la Giunta proceda con speditezza sul piano di messa a norma delle scuole. Così come controlleremo che anche il cinema-teatro Forum, oggetto di un intervento di ristrutturazione dopo 10 anni di chiusura, sia messo pienamente in sicurezza".