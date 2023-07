Asilo nido ’Il Girasole’ "Più qualità per i bimbi e le loro famiglie"

La Cisl Emilia Centrale condivide la scelta adottata dal Comune di Rio Saliceto di affidare la gestione dell’asilo nido ’Il Girasole’ all’Azienda servizi alla persona Magiera Ansaloni. Il sindacalista Aziz Sadid (nella foto) conferma l’approvazione della scelta compiuta dall’ente pubblico locale, che a suo dire è destinata "a migliorare la qualità del servizio erogato ai bambini e alle loro famiglie". Dopo l’incontro dei mesi scorsi con il sindaco Lucio Malavasi, ora la Cisl si aspetta un" maggior coinvolgimento per proseguire il confronto sul passaggio dei lavoratori dalla cooperativa all’Asp". E per il sindacalista della Funzione Pubblica, Antonio Musella, diventa importante che le educatrici già in servizio "raggiungano un ottimo risultato nella selezione in corso, garantendo così continuità didattica ed educativa". Giudicata positiva l’intenzione di aumentare i posti di lavoro. Secondo la Cisl esistono le premesse per un cambiamento positivo: "Per le famiglie utenti e anche per gli operatori".