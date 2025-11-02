Asino in trappola, spettacolare salvataggio nel fango da parte dei vigili del fuoco

Reggio Emilia, 2 novembre 2025 - Un inusuale e complesso intervento di soccorso ha impegnato i Vigili del fuoco di Reggio Emilia nella giornata di oggi, 2 novembre 2025, a Scandiano (Reggio Emilia). L'allarme è scattato in via Tre Croci, una zona boschiva che, a causa delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi, si era trasformata in una vera e propria palude.

L'operazione ha avuto come protagonista un asino che, probabilmente cercando di attraversare il terreno bagnato, è rimasto intrappolato in una profonda pozza di fango. L'animale era completamente immobilizzato e stremato dagli sforzi per liberarsi, con il rischio di annegare o di subire gravi lesioni.

Le squadre dei pompieri, giunte tempestivamente sul posto, hanno dovuto affrontare un terreno estremamente difficile. Il primo passo è stato quello di spalare manualmente la terra e il fango attorno all'animale per creare un varco e ridurre la pressione che lo teneva bloccato.

Successivamente, per evitare ulteriori traumi all'asino, i pompieri hanno utilizzato imbragature speciali e tecniche di recupero specifiche. Dopo un lavoro lungo e meticoloso, l'asino è stato gradualmente trascinato fuori dalla melma e riportato su un terreno sicuro e asciutto. Nonostante lo spavento e la fatica, l'animale è stato visitato e trovato completamente illeso.

L'intervento, che rientra tra le attività di soccorso tecnico urgente, sottolinea l'importanza e la versatilità del lavoro dei Vigili del fuoco, pronti a intervenire in scenari atipici per la tutela non solo delle persone, ma anche degli animali in difficoltà. Il tempestivo salvataggio ha permesso di mettere in sicurezza l'asino, ora restituito alle cure del proprietario o degli addetti.