Asino in trappola, spettacolare salvataggio nel fango da parte dei vigili del fuoco

Paolo De Castro*
Unione Europea: “Più unità”
ReggioEmilia
CronacaAsino in trappola, spettacolare salvataggio nel fango da parte dei vigili del fuoco
2 nov 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
L'animale era finito in una pozza profonda in via Tre Croci, resa fangosa dalle recenti piogge. I pompieri hanno dovuto spalare la terra e utilizzare imbragature speciali per trarlo in salvo, uscito stremato ma illeso

Il salvataggio dell'asinello intrappolato nel fango a Scandiano

L'operazione ha avuto come protagonista un asino che, probabilmente cercando di attraversare il terreno bagnato, è rimasto intrappolato in una profonda pozza di fango. L'animale era completamente immobilizzato e stremato dagli sforzi per liberarsi, con il rischio di annegare o di subire gravi lesioni.

Le squadre dei pompieri, giunte tempestivamente sul posto, hanno dovuto affrontare un terreno estremamente difficile. Il primo passo è stato quello di spalare manualmente la terra e il fango attorno all'animale per creare un varco e ridurre la pressione che lo teneva bloccato.

Successivamente, per evitare ulteriori traumi all'asino, i pompieri hanno utilizzato imbragature speciali e tecniche di recupero specifiche. Dopo un lavoro lungo e meticoloso, l'asino è stato gradualmente trascinato fuori dalla melma e riportato su un terreno sicuro e asciutto. Nonostante lo spavento e la fatica, l'animale è stato visitato e trovato completamente illeso.

L'intervento, che rientra tra le attività di soccorso tecnico urgente, sottolinea l'importanza e la versatilità del lavoro dei Vigili del fuoco, pronti a intervenire in scenari atipici per la tutela non solo delle persone, ma anche degli animali in difficoltà. Il tempestivo salvataggio ha permesso di mettere in sicurezza l'asino, ora restituito alle cure del proprietario o degli addetti.

© Riproduzione riservata