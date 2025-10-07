Asioli, tutto con posto fisso. Ecco gli abbonamenti

Si apre la campagna abbonamenti al teatro Asioli di Correggio per la nuova stagione, che vede tra i protagonisti attori come Lino Guanciale e Laura Marinoni, passando per Kepler 452 e Michele Riondino. Vere e proprie istituzioni del teatro come Umberto Orsini e Sandro Lombardi, e artisti nel pieno della maturità, come Elio Germano, Ascanio Celestini, Valerio Aprea. E ancora, Emanuele Aldrovandi, Marta Cuscunà, Claudio Milani, Matthias Martelli e tanti altri.

Da sabato 11 ottobre si apre la campagna abbonamenti. Per gli spettatori più appassionati è a disposizione l’abbonamento "Tutto con posto fisso" (tutti i 15 titoli in stagione, 250 euro). Per gli spettatori che cercano una formula meno impegnativa c’è il Carnet 7+ (con 20% di sconto sul totale dell’importo, posto assegnato). I giorni da sabato 11 a mercoledì 15 sono riservati agli ex abbonati che intendono acquistare un abbonamento "Tutto".

Da giovedì 16 a sabato 18 ottobre gli ex abbonati potranno acquistare un abbonamento "Carnet". Da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre i nuovi abbonati potranno acquistare qualunque formula d’abbonamento. La biglietteria del Teatro, fino al 24 ottobre, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19 e anche il sabato mattina dalle 10,30 alle 12,30. Esaurita la campagna abbonamenti, da sabato 25 ottobre saranno in vendita i singoli biglietti per tutti gli spettacoli della stagione (anche on-line su vivaticket.it). I biglietti, da lunedì 27 ottobre, si potranno prenotare o acquistare anche via telefono o e-mail (tel. 0522-637813; e-mail: biglietteria@teatroasioli.it).

Antonio Lecci