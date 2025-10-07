Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaAsioli, tutto con posto fisso. Ecco gli abbonamenti
7 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Asioli, tutto con posto fisso. Ecco gli abbonamenti

Asioli, tutto con posto fisso. Ecco gli abbonamenti

Sono due le possibilità per gli spettatori di assicurarsi la stagione teatrale. La campagna parte sabato. Primo appuntamento con Lino Guanciale.

Lino Guanciale durante il suo spettacolo ’Europeana’ all’Asioli il 21. e 22 novembre

Lino Guanciale durante il suo spettacolo ’Europeana’ all’Asioli il 21. e 22 novembre

Si apre la campagna abbonamenti al teatro Asioli di Correggio per la nuova stagione, che vede tra i protagonisti attori come Lino Guanciale e Laura Marinoni, passando per Kepler 452 e Michele Riondino. Vere e proprie istituzioni del teatro come Umberto Orsini e Sandro Lombardi, e artisti nel pieno della maturità, come Elio Germano, Ascanio Celestini, Valerio Aprea. E ancora, Emanuele Aldrovandi, Marta Cuscunà, Claudio Milani, Matthias Martelli e tanti altri.

Da sabato 11 ottobre si apre la campagna abbonamenti. Per gli spettatori più appassionati è a disposizione l’abbonamento "Tutto con posto fisso" (tutti i 15 titoli in stagione, 250 euro). Per gli spettatori che cercano una formula meno impegnativa c’è il Carnet 7+ (con 20% di sconto sul totale dell’importo, posto assegnato). I giorni da sabato 11 a mercoledì 15 sono riservati agli ex abbonati che intendono acquistare un abbonamento "Tutto".

Da giovedì 16 a sabato 18 ottobre gli ex abbonati potranno acquistare un abbonamento "Carnet". Da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre i nuovi abbonati potranno acquistare qualunque formula d’abbonamento. La biglietteria del Teatro, fino al 24 ottobre, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19 e anche il sabato mattina dalle 10,30 alle 12,30. Esaurita la campagna abbonamenti, da sabato 25 ottobre saranno in vendita i singoli biglietti per tutti gli spettacoli della stagione (anche on-line su vivaticket.it). I biglietti, da lunedì 27 ottobre, si potranno prenotare o acquistare anche via telefono o e-mail (tel. 0522-637813; e-mail: biglietteria@teatroasioli.it).

Antonio Lecci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiTeatro