Asp Sartori, bilancio positivo: "Grazie a chi lavora con passione"

Approvato il bilancio di previsione 2024 dell’Asp ’Carlo Sartori’, l’azienda pubblica nata nel 2010 e che anche negli anni della pandemia è riuscita ad assicurare servizi di alta qualità agli anziani e alle famiglie della Val d’Enza.

La ’produzione’ complessiva si assesta sui 16 milioni e 311mila euro (nel 2010 era di 3,2 milioni). L’area anziani assorbe l’81,95% del "giro d’affari" mentre il 14,26% interessa le famiglie con minori ed i minori soli. Il previsionale 2024 è stato approvato mercoledì 30 gennaio dall’assemblea dei soci, cioè gli otto Comuni della Val d’Enza che hanno delegato all’Asp la gestione dei servizi rivolti agli anziani non autosufficienti, alle famiglie con figli minori, al sostegno alle competenze genitoriali e ai giovani.

Un preludio, molti sperano, per una definitiva unificazione dei servizi sociali di tutto il distretto Val d’Enza sotto un unico soggetto.

Nel corso dell’assemblea l’Asp e i Comuni hanno confermato l’intenzione di continuare a potenziare le varie strutture presenti sul territorio attraverso la definizione di un piano pluriennale di investimenti. E per questo hanno ringraziato non solo Cda e direzione, ma soprattutto lo staff tecnico e gli operatori per al lavoro svolto.

Rispetto alle previsioni, si è registrato un aumento di quasi 700mila euro, di cui oltre la metà per gli adeguamenti salariali ai dipendenti e 50mila euro per i rincari dell’Iva da 5% al 22% sulle utenze (solo per il gas sono 50mila euro); di contro i Comuni hanno trasferito 46mila euro in più all’Azienda.

Ben 150mila euro sono legati all’assistenza di bambini e ragazzi stranieri non accompagnati, e 180mila per l’aumento delle persone seguite sia nelle Cra che nei centri diurni. Le entrate da rette delle case di riposo equivalgono a 248mila euro. Quasi stabili i trasferimenti dal Fondo regionale per la non autosufficienza (Frna).

Le rette coprono il 32,6% delle entrate; il 31% lo coprono il Frna e i rimborsi per il personale sanitario; il 13% sono trasferimenti dai Comuni sul settore anziani e l’11% sul settore minori. Per il 2024, il personale previsto è di 265 unità: 210 dipendenti, di cui l’81% con contratti a tempo indeterminato; il 65% presta servizio all’interno delle Case di riposo. Inoltre 8 lavoratori su 10 sono donne.

"Siamo soddisfatti di questo bilancio ben al di là dei numeri – dice il presidente dell’Asp, Azzio Castagnetti (nella foto) – Abbiamo ricevuto molti complimenti sia dagli amministratori che dai familiari. Un risultato che va condiviso con gli operatori, che lavorano con grande passione e competenza, e con i Comuni che ci aiutano a superare le problematiche quotidiani".