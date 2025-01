Asp Sartori, tagli alle ferie: "Una misura necessaria"

La ricostruzione della vicenda legata alle ferie estive alla Asp Sartori di San Polo "rischia di non rendere giustizia al lavoro che in tanti anni il Cda e la Direzione, insieme ai lavoratori, hanno fatto". Così i sindaci dell’Unione Val d’Enza, presieduta da Alessandro Spanò (foto), replicano ai sindacalisti Reverberi (Cgil) e Musella (Cisl), secondo i quali si sta insistendo "in un gioco pericoloso che, anziché investire sul personale, spinge per privarlo dei suoi diritti". Nel caso specifico tagliando da tre a due settimane il periodo di ferie estive. "Fino a che è stato possibile – precisano quindi i primi cittadini – sono sempre state garantite tre settimane di ferie estive consecutive, una in più di quanto non sia previsto dal Contratto collettivo nazionale. Da tre anni a questa parte le condizioni durante il periodo estivo sono cambiate. I turni diventano più pesanti a causa della carenza di personale disponibile ad essere assunto temporaneamente, creando continui stati di emergenza nel servizio e malessere nei lavoratori".

La necessità di riorganizzare il lavoro nasce quindi "da una crisi strutturale di reperimento di personale e di sistema dell’assistenza ed è finalizzata a dare maggiore stabilità ai dipendenti dell’azienda nei mesi più critici. Solo per questi motivi si è stati costretti a valutare un ridimensionamento delle ferie estive, senza violare – sottolineano i sindaci – quanto previsto dal Contratto Nazionale". I dirigenti Asp, infine, "per trasparenza hanno condiviso con i lavoratori la lettera di risposta mandata ai sindacati, in cui venivano ribaditi i concetti già espressi in tutte le riunioni precedenti".