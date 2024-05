Aspetta il collega fuori dall’azienda e gli dà una testata

Pare che abbiano avuto un diverbio piuttosto animato in azienda, per motivi legati a questioni professionali, di organizzazione e gestione del lavoro. Sembrava che la questione fosse stata risolta già subito. Ma, a quanto pare, non era proprio così. E la vicenda, accaduta una decina di giorni fa, è finita prima all’attenzione dei carabinieri di Reggiolo e poi della magistratura reggiana, con tanto di denuncia penale a carico di un uomo di 31 anni, accusato di lesioni personali. Durante il diverbio nell’ambiente lavorativo, sarebbe scappata qualche parola di troppo, con frasi giudicate come insulto, che non sarebbero state gradite da chi le aveva ricevute. E così, concluso il turno di lavoro, al momento di raggiungere i propri mezzi per tornare a casa per la cena, uno dei litiganti ha deciso di "vendicarsi" dell’affronto subito in azienda. Ha avvicinato il collega e lo avrebbe aggredito con pugni, spintoni, fino a colpirlo con una testata al volto. La scena sarebbe avvenuta davanti ad altri operai che stavano uscendo dalla fabbrica, intervenuti per dividere i due colleghi ed evitare conseguenze ben peggiori. I protagonisti della vicenda si erano poi allontanati. La vittima, in ospedale, era stato medicato per traumi guaribili in circa una settimana, per poi presentare querela ai carabinieri reggiolesi, ora sfociata nella denuncia alla magistratura per il presunto aggressore.