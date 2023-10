’Aspettando Halloween’ a ogni età. Serate da brividi e feste in maschera

È sempre più atmosfera di Halloween anche nel Reggiano.

· Oggi alla biblioteca Santa Croceð 0522.585600).

· Domani sera la festa ’Halloween Masquerade Party’ del Temporock, al Fuori Orario di Taneto a Gattatico, con ricchi premi per i travestimenti più ’orribili’.

· Alla Sala degli Specchi del teatro Valli, a Reggio, prosegue oggi alle 18,30 ’Verso sera’, incontri di letteratura, storia, filosofia e teatro.

· Stasera (e martedì 7 novembre) alle 19 alla Casa delle Storie di via Beretti, in città, è in programma ’Non staremo zitte’, un laboratorio teatrale che viene realizzato per produrre un video che anticiperà lo spettacolo ’Stai zitta’ di Michela Murgia, in programma il 7 dicembre al teatro Cavallerizza.

· Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, stasera alle 21 il film ’Ritratto di famiglia’, una produzione francese proposta in versione originale con sottotitoli in italiano.

· Stasera alle 21 alla sala conferenze di palazzo dei Principi, in centro a Correggio, viene presentato il libro ’La Pianura dei portici. Itinerari di un incontro sentimentale’ di Massimiliano Boschini, Giacomo Cecchin, Simone Terzi e Fabio Veneri, illustrato da Giuseppe Vitale, con ingresso libero.

· All’Università di viale Allegri a Reggio nuovo incontro della Luc (Libera Università del Crostolo) sul tema ’Energia. Il presente e il futuro’: oggi alle 17 si parla di energia rinnovabile da biomasse con Giuseppe Zicari.

· Lezioni di ’digitale’, proposte in forma semplice, per avvicinarsi alla tecnologia informatica, ogni lunedì dalle 18 al circolo Iotti-Fontana di via Spagni a Reggio.

a. le.