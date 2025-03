Aspettando il Giro, gli eventi. In campo scuole e grandi ospiti

Sale la febbre dell’attesa dell’arrivo della 11^ tappa del Giro d’Italia, la Viareggio – Castelnovo Monti del prossimo 21 maggio, che si concluderà proprio nel centro del paese dove sono in corso i preparativi per una grande festa di accoglienza. In vista del giorno clou, l’Amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni e realtà economiche del territorio sta preparando una serie di eventi raccolti sotto il claim ‘Giro ne’ Monti’, che saranno illustrati nei prossimi giorni, ma nel frattempo sono in programma alcune ‘anteprime’ molto coinvolgenti.

Domani 28 marzo, ad esempio, scatteranno gli appuntamenti di "Giro a scuola", progetto rivolto agli studenti di 10 plessi delle scuole primarie che si trovano sul percorso. Una serie di incontri condotti da Luca Simonelli che tratteranno i temi della bicicletta e dei ciclisti, di ieri e di oggi, del Giro d’Italia e del Giro-E (l’evento dedicato alle biciclette a pedalata assistita, che arriverà anch’esso a Castelnovo poco prima del finale di tappa) e delle peculiarità dell’evento. Agli incontri parteciperanno anche ex campioni del territorio reggiano come Lauro Grazioli e Paolo Tedeschi, ma anche ciclo-amatori delle associazioni locali, e giovani ciclisti emergenti.

Inoltre il "Giro a scuola" vivrà una una mattinata veramente "special edition" insieme ai ragazzi ospiti del Cto Labor (Centro di Terapia Occupazionale) presso la sede di Castelnovo Monti. Il 31 marzo invece, alle 9.30 al Teatro Bismantova, si terrà un incontro sui valori del ciclismo e la Carta etica dello sport della Regione Emilia Romagna. Saranno presenti alcune classi delle scuole secondarie di primo grado di Castelnovo, Felina e Villa Minozzo. Parteciperanno Giammaria Manghi, coordinatore politiche sportive della Regione, Marco Brunale, collaboratore di Rcs del Giro-E, Marco Martinelli, divulgatore scientifico e collaboratore dell’Università S.Anna di Pisa. A coordinare sarà Luca Simonelli.

Il primo aprile alle ore 19, al Wellness Village Onda della Pietra, ospite d’onore Paolo Bettini, medaglia d’oro olimpica di ciclismo ad Atene e ai mondiali di Salisburgo e di Stoccarda. Sarà presente anche il campione olimpico Giuliano Razzoli.

Settimo Baisi