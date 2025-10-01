Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
ReggioEmilia
Asportata una rara neoplasia con nuove tecniche
1 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Asportata una rara neoplasia con nuove tecniche

Nei giorni scorsi in ospedale a Guastalla è stato eseguito il primo intervento di asportazione di neoplasia del retto con tecnica Tamis nell’ambito delle attività dell’Azienda Usl reggiana. Il paziente, con tumore del retto in fase iniziale ma in forte sovrappeso e con numerose co-patologie, avrebbe dovuto teoricamente essere sottoposto a un intervento di resezione completa del retto dell’ano. L’operazione, oltre a presentare elevati rischi di complicanze, avrebbe compromesso significativamente la successiva qualità della vita del paziente.

Dopo un confronto col gruppo di lavoro multidisciplinare sulle neoplasie colo-rettali, è stato proposto di utilizzare la nuova tecnica, già molto diffusa ed approvata a livello globale, che prevede un approccio mini-invasivo transanale e l’utilizzo di strumenti laparoscopici. L’intervento risulta essere "perfettamente riuscito e dopo una breve degenza il paziente è stato dimesso senza complicazioni". Attualmente è asintomatico e l’esame istologico definitivo ha confermato la completa rimozione della neoplasia. Un ringraziamento è stato rivolto anche a realtà locali come l’associazione Amici del Dho e Associazione Prevenzione Tumori, "per il costante supporto".

