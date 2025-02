Assaliti da un gruppo di giovani, feriti due quarantenni

Due uomini di 40 e 43 anni, residenti nella Bassa, sono rimasti feriti sabato sera in centro a Fabbrico, nei pressi di un locale pubblico. Verso le 19,30 si è verificato un diverbio con un gruppetto di 4-5 giovani, pare nato per futili motivi. Dalle parole si è passati alla violenza, con la situazione che è degenerata. Forse una discussione per uno "sguardo male intepretato" avrebbe innescato il diverbio. Ad avere la peggio sono stati i due quarantenni, colpiti con calci e pugni, poi raggiunti sul posto, in via Matteotti, dall’ambulanza della Croce rossa di Novellara, per poi essere portati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Uno di loro ha riportato un trauma giudicato di media gravità, l’altro contusioni più lievi.

Preoccupa sempre di più il fenomeno della violenza che coinvolge dei gruppi di giovani, con un evidente aumento dei casi anche nella zona della Bassa. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri per compiere i primi accertamenti, ascoltare i testimoni e cercare di risalire agli aggressori. Si indaga per l’ipotesi di rissa. Di recente le forze dell’ordine si sono occupate di risse e aggressioni avvenute nella zona, in particolare in parchi e luoghi di ritrovo a Correggio, a San Martino in Rio e a Rio Saliceto. In alcuni casi si è arrivati anche a denunce alla magistratura o al Tribunale dei minori.

Antonio Lecci