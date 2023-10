Assalito dagli insetti a Gualtieri: intervento del 118 a Santa Vittoria

Soccorsi in azione, ieri poco dopo mezzogiorno a Santa Vittoria di Gualtieri, dove un uomo di 67 anni, residente nella Bassa Mantovana, è stato punto più volte da insetti, in particolare al volto, mentre era in centro al paese. Essendo vicino alla farmacia, ha subito chiesto aiuto a quell’esercizio, per le prime cure e far fronte allo choc. Proprio dalla farmacia è stato richiesto l’intervento dei soccorsi attraverso la centrale operativa del 118. Il paziente è stato raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa locale e dall’autoinfermieristica. Dopo i primi trattamenti, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, in condizioni di media gravità, non in pericolo di vita.