Assalito dai bulli nell’intervallo: "Gli autori del pestaggio si assumano la responsabilità"

"Gli autori dell’aggressione a mio figlio non si nascondano. Si prendano le loro responsabilità per quanto hanno fatto. E chi è informato, non esiti a segnalare nomi e circostanze ai carabinieri e agli insegnanti della scuola".

È l’appello della madre dello studente di 13 anni che l’altra mattina è stato prima preso in giro e poi picchiato dal "branco", con oltre dieci giovani – tra coetanei e ragazzi più grandi – che non hanno esitato a colpirlo con calci anche quando la vittima è caduta sul pavimento, senza alcun aiuto e senza possibilità di reazione. L’episodio – come scritto ieri dal Carlino – è avvenuto durante i minuti di ricreazione, in un corridoio interno del Convitto Rinaldo Corso, a Correggio. L’arrivo di un insegnante, insospettito dal trambusto, ha messo in fuga gli aggressori, interrompendo il pestaggio. Ora la grande paura è passata, ma occorre affrontare l’aspetto psicologico che questi fatti possono lasciare in un adolescente.

"Mio figlio sta meglio. Ha trascorso la notte al Santa Maria Nuova di Reggio, in osservazione. È stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. Sta riposando, cercando di riprendersi dal ricordo di questa brutta avventura a scuola", dice la madre. La stessa che ha già presentato formale segnalazione ai carabinieri, allegando anche il certificato medico rilasciato dal personale dell’arcispedale cittadino. "Non è la prima volta che mio figlio, o altri suoi coetanei, restano vittime di gruppi di bulli. Non solo a scuola. Era accaduto anche al parco urbano di Correggio. Occorre fare qualcosa per prevenire e contrastare questi atteggiamenti di violenza e di prevaricazione. Stavolta è andata bene, perché non si sono avute conseguenze fisiche gravi. Ma può bastare un colpo alla testa o alla schiena per poter causare l’irreparabile, per rendere un ragazzo paralizzato per sempre o per ridurlo in fin di vita. I ragazzi – aggiunge la mamma del giovane aggredito – devono riflettere su queste situazioni. La scuola? Devo dire che al Convitto Corso ho trovato la massima collaborazione e professionalità. Il dirigente scolastico, il coordinatore dell’istituto e gli insegnanti mi sono stati vicino fin dal primo momento. Mi hanno garantito che sulla vicenda andranno fino in fondo, così come prevede il regolamento interno della scuola: si cercherà di risalire ai responsabili dell’aggressione, saranno convocati i loro genitori e poi verranno attivati i provvedimenti disciplinari, fino alla sospensione temporanea dalle lezioni".

Nelle ore successive l’aggressione, alcuni compagni di scuola del figlio hanno inviato dei messaggi: "In molti – confida la donna – hanno chiesto delle sue condizioni, volevano sapere come stava. Ma qualcuno ha pure implorato di non sporgere denuncia, altri hanno invitato gli altri amici a non fornire nomi e a non fare la spia".

Antonio Lecci