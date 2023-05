Assalti in farmacia, denunciati due giovani Sono stati traditi dagli abiti firmati

Sono accusati di aver messo a segno due furti in un’ora in farmacie di Reggio. Due giovani nordafricani di 17 e 19 anni sono stati denunciati dai carabinieri. I fatti erano avvenuti la notte del 20 febbraio: prima alla farmacia Foro Boario (rubati 700 euro), poi a quella di via fratelli Cervi (1.200 euro in contanti, medicinali ad azione stupefacente e un tablet). Le indagini dei carabinieri del Radiomobile si sono avvalse delle immagini della videosorveglianza: a tradire i due giovani (trovati in compagnia di un altro straniero ricercato per furti in farmacia avvenuti nel Comasco) gli abiti griffati registrati dalla videosorveglianza.