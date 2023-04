Assalto al bancomat Boato nella notte: devastata una filiale

Una devastazione. Come se fosse passato un tornado. Le scrivanie sono a pezzi, i telai dei controsoffitti sono penzolanti così come il tubo dell’aerazione, dappertutto carte e vetri sbriciolati.

In un angolo, lo sportello automatico sventrato: era questo il vero obiettivo dei raid.

La banda del bancomat torna a colpire. Nella notte tra il 17 e il 18 marzo – sempre di venerdì, quando gli sportelli automatici sono ben forniti in vista dei prelievi del weekend – era stata presa di mira la filiale di Sesso del Banco Bpm. Auto grigia, quattro uomini, un’esplosione capace di svegliare la frazione e la fuga.

L’altra notte, stesso copione in via Adua, alla filiale di Emilbanca, in una zona – moto prossimo al campovolo – dove le attività commerciali superano le residenze.

I malviventi sono entrati in azione verso le due. Un blitz fulmineo. Utilizzando quasi certamente il solito innesco – l’acetilene – causano la deflagrazione. Pezzi di plastica e lamiera volano a una decina di metri.

Gli abitanti, svegliati di soprassalto, fanno solo in tempo a vedere il fumo che esce dalla filiale e il commando che s’imbuca in macchina – una berlina grigia, forse una Chrysler – e sparisce nella notte. Due pattuglie della Volante arrivano pochi istanti dopo.

Alla centrale era giunta la segnalazione di un tentato furto in pizzeria; il vero obiettivo era invece l’istituto di credito.

Il bottino dovrebbe ammontare a qualche decina di migliaia di euro.

Ma forse ancora maggiori sono i danni patiti dall’immobile; per fortuna, gli esercizi nei pressi hanno retto senza riportare guai.

I lavori di ripristino avviati dall’istituto di credito sono iniziati immediatamente, ma per qualche giorno, ovviamente, l’agenzia dovrà rimanere chiusa.

Emilbanca, tra l’altro, ha avviato alcune procedure per scoraggiare l’opera dei malviventi. Le casse cash-in vengono svuotate al termine dell’orario di lavoro; i bancomat, nei fine settimana, contengono contanti in quantità ritenute appena sufficienti.

Ma questa banda non va troppo per il sottile. Basta guardarsi intorno.

a.fio.