Assalto al bar 501, ladri in fuga con cassa e sigarette

Non si fermano i furti ai danni di locali pubblici della Bassa. L’altra notte è toccato al bar 501 di Gualtieri, affacciato sull’ex Statale 63, alle porte del paese.

Poco dopo le quattro è scattato l’allarme che ha fatto intervenire i responsabili del locale insieme ai carabinieri del Radiomobile. L’accertamento ha permesso di verificare che i ladri avevano infranto la vetrata del bar per poi introdursi all’interno dell’edificio, da dove è stato rubato il fondo cassa, oltre a una discreta quantità di tabacchi, che erano esposti dietro il bancone. Oltre al valore del bottino restano come al solito i danni lasciati alla vetrata e alle strutture.

La videosorveglianza ha ripreso l’azione di due persone che si avvicinano a piedi dalla strada. Poi, con un piede di porco, è stata forzata una delle porte, con la vetrata che si è staccata, ribaltandosi all’interno del bar. Usando un contenitore in plastica per rifiuti, è stato caricato il bottino in sigarette per poi allontanarsi in fretta, portando via pure il cassetto del registratore di cassa. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto. Poche settimane fa lo stesso bar era stato vittima di un furto, rimasto però solo tentato.

Antonio Lecci