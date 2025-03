Assalto al market ‘Di Tutto’. Malvivente pizzicato dai video

Sembra essere a una risoluzione l’indagine sulla rapina al market Di Tutto, di via Foscolo a Guastalla, avvenuta nei giorni scorsi ad opera di un bandito solitario. Sembra infatti essere praticamente compiuta l’identificazione del malvivente ad opera dei carabinieri. Già da subito il caso era sembrato incanalarsi verso una direzione ben precisa, grazie anche al fatto che il rapinatore, una volta fuori dal negozio, risulta aver scoperto il volto, proprio nel raggio d’azione di una telecamera esterna. Questo risulta aver favorito le indagini. La rapina si era verificata in poche decine di secondi, con il malvivente vestito di scuro arrivato nel market con una pistola (forse una scacciacani) in mano per minacciare le due commesse che si trovavano alle casse.

Una delle casse è stata svuotata, mentre la seconda non è stata neppure presa in considerazione dal malvivente. Dopo aver arraffato circa 600 euro dell’incasso, l’uomo è uscito con calma, dirigendosi verso il parcheggio delle vicine scuole. Le indicazioni fornite dai testimoni hanno fatto avviare le indagini condotte dai carabinieri.