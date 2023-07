Assalto alla banca Il boato sveglia tutto il paese

Non è servito l’allarme interno a segnalare l’intrusione dei soliti ignoti. E’ bastato il boato, che ha risuonato in gran parte del centro storico del paese, a far scattare la segnalazione ai carabinieri del furto in atto alla filiale di Castelnovo sotto della Bpm, l’ex Banco San Geminiano e San Prospero, sotto i portici di via Gramsci, nel cuore del paese. "Abbiamo sentito una forte esplosione. Si è capito subito che poteva trattarsi dell’azione dei ladri al bancomat. Qui in paese era già successo qualche anno fa…", dice uno dei residenti nella zona.

Il furto è avvenuto verso le quattro di mattina, con i ladri che hanno fatto letteralmente esplodere il bancomat con il sistema della "marmotta", con intrusione di gas all’interno dell’impianto e innesco con un contatto elettrico.

Lo scoppio ha effettivamente aperto un varco verso l’interno, con i malviventi che sono riusciti ad arrivare al denaro contante che era nella cassetta metallica. Il bottino sembra essere piuttosto ingente, per un valore complessivo di circa 80 mila euro. I ladri sono poi fuggiti con il denaro.

Evidenti anche i danni provocati dallo scoppio, con il bancomat completamente sventrato e la rottura di alcuni vetri interni. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Castelnovo Sotto, intervenuti insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento un principio d’incendio che si era innescato in seguito della deflagrazione.

Si tratta di furti che avvengono solitamente nella notte tra il venerdì e il sabato, subito dopo il riempimento della cassa bancomat per le esigenze del fine settimana. Nella zona risultano attive le telecamere, che si spera possano fornire qualche indizio utile agli investigatori.

Antonio Lecci