Reggio Emilia, assalto a due farmacie: "Giovani e coi vestiti firmati, ci usano come bancomat"

Reggio Emilia, due colpi in farmacia in poche ore

Furti Reggio Emilia, due assalti notturni in farmacia in poche ore

Reggio Emilia, 21 febbraio 2023 – ”Non sono i danni. Quello che più amareggia è questo senso di impotenza", dice il dottor Antonio Calderazzo. La sua farmacia di largo Gerra, all’ex Foro Boario, è stata presa di mira dai ladri nel cuore della notte. Era già accaduto. Un copione che di ripete. E si aggiunge ai furtarelli patiti di giorno dai manolesta che imperversano un po’ ovunque.

"I carabinieri erano ancora qui da me quando sono stati chiamati dalla centrale per un altro intervento analogo", racconta il dottore.

La gazzella è corsa subito in via fratelli Cervi 7: era stata assaltata, con la tecnica del ’tombino’ – lanciato contro la vetrata – la farmacia Fcr aperta da poco e già teatro, a fine anno, di una rapina: un’aggressione a mano armata di cui sono chiamati a rispondere due italiani di 38 e 47 anni. Uno, secondo l’accusa, faceva rapine durante i permessi premio.

L’altra notte invece, in via Cervi, un ladro solitario ha infranto la vetrina con un tombino, si è aperto un varco e ha rubato pochi spiccioli dalla cassa. Nelle farmacie, di notte, ormai non resta quasi più nulla da rubare.

Il primo colpo – come si diceva – verso le 3 del mattino.

Un blitz filmato minuto per minuti dalla videosorveglianza. "I ladri – racconta la vittima – erano due giovani in apparenza stranieri".

I due hanno agito a volto scoperto. Prima hanno forzato la saracinesca. Poi, con una spallata, hanno fatto scattare la porta scorrevole, E l’allarme. Infine, in gran velocità, hanno messo le mani sul registratore di cassa.

Dopo appena 15 minuti, iI dottore è arrivato in farmacia. Ma nemmeno questo è bastato. Il raid ladresco è durato in tutto otto minuti: un soffio.

Restano le immagini, l’atteggiamento sbruffone di chi compie un crimine a volto scoperto, quasi per lanciare una sfida alle regole. Restano i danni, resta l’amarezza. "

Due ragazzi vestiti bene, coi giubbotti e i guanti di marca. Con l’atteggiamento tranquillo di chi sta per andare in discoteca, non a fare un furto", dice Calderazzo.

«E’ questo quello che amareggia di più: quel senso di impunità che hanno queste persone. Considerano una farmacia come un bancomat. Giusto denunciare, giusto che si sappia. Anche se in passato abbiamo subito dei furti e il processo è già stato rimandato tre volte".

Nemmeno un’ora dopo, quando ancora i carabinieri erano in Largo Gerra, l’altro allarme. In via fratelli Cervi 7 – all’angolo con via Galilei – era appena scattato l’allarme nella farmacia Fcr. Nessuna traccia del ladro. Un solitario: le immagini – anche in questo caso – potranno essere d’aiuto. L’uomo ha sollevato il coperchio di un tombino e l’ha scagliato contro la vetrata d’ingresso. All’interno ha racimolato i pochi spiccioli lasciati nel registratore di cassa, poi si è dileguato nell’oscurità.