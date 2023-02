Assalto in tabaccheria Rapinatore-prof patteggia Per l’altro pena di 6 anni

di Alessandra Codeluppi

Erano davvero una strana coppia di rapinatori: un giovane insegnante, incensurato, e il più maturo (come età) ed esperto, con precedenti per reati contro il patrimonio. I due erano stati bloccati dalla polizia di Stato il 7 marzo dell’anno scorso e sottoposti a fermo perché ritenuti gravemente indiziati di una violenta rapina commessa tre giorni prima nella tabaccheria ‘Rivendita 74’, in viale Regina Elena. L’insospettabile, il ‘prof’ 23enne, era stato individuato come colui che aveva fatto l’azione più violenta: ovvero colpire la titolare alla testa, una sessantenne, con il calcio di una pistola-giocattolo, mandandola all’ospedale. L’altro, un 42enne, sarebbe stato il complice che lo aspettava in auto, per poi fuggire insieme con un bottino di poche centinaia di euro.

La squadra mobile, coordinata dal dirigente Guglielmo Battisti, arrivò a loro a seguito delle indagini condotte sulle telecamere, che avevano inquadrato i due rapinatori allontanarsi a bordo di una Ford amaranto, su cui poi vennero sorpresi.

Pietro Genco, già autore di precedenti rapine, affiancava il più giovane Francesco Pio Capasso, di mestiere insegnante. Per il colpo in tabaccheria il 23enne ha patteggiato in passato 3 anni e 2 mesi. A casa sua furono trovati una custodia vuota, ricondotta alla pistola -giocattolo, e una borsa identica a quella lasciata nel locale prima di scappare.

Poco dopo il fermo, Capasso confessò: disse anche che lui e Genco erano in giro per fare altri colpi, ma poi non se l’era sentita.

Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, mercoledì si è concluso il processo con rito ordinario a carico di Genco, che è stato condannato a 6 anni. Una pena in linea con la richiesta del pm Marco Marano, che aveva domandato quattro mesi in più. La difesa aveva domandato il minimo della pena. Dopo il verdetto c’è stato qualche momento di tensione: il 42enne, infatti, ha accolto la sentenza urlando e sbattendo le sedie per terra, mentre gli agenti della polizia penitenziaria hanno cercato di riportarlo alla calma.

Durante l’udienza sono stati sentiti alcuni testimoni, tra cui un poliziotto che ha seguito le indagini. Ed è stato ascoltato anche Capasso, che ha confermato l’accordo con Genco per fare la rapina. Il 23enne docente, dapprima sottoposto ai domiciliari e poi entrato in carcere dopo che la condanna è passata in giudicato, ha anche riferito di aver subito minacce da Genco all’interno della Pulce, innescando così l’apertura di un procedimento da parte dell’amministrazione penitenziaria. Durante l’udienza l’imputato 42enne ha parlato, respingendo gli addebiti: ha detto che era sulla macchina, ma ha negato che i fatti si siano svolti come raccontato da Capasso.