Assalto notturno alla sala slot

di Francesca Chilloni

Hanno pensato di centrare un jackpot memorabile, andando a rubare all’interno della sala slot GoldBet, ma i ladri non sono stati fortunati: si sono dovuti accontentare del poco denaro contenuto in una macchina cambiamonete. Il colpo è avvenuto nella notte di sabato, poco prima delle ore 5, nel centro centro scommesse situato accanto all’Hotel Paradise e di fronte al nightclub Golden Music, in via Arduini 6 a Cavriago. Si tratta di zona di Cavriago di grande transito e sempre frequentata anche durante le ore netturne, ma questo non ha fermato i malviventi che, dopo aver forzato la porta d’ingresso sotto la galleria Paradise sono penetrati all’interno dei locali che ospitano la attività commerciale. Secondo un primo inventario, non avrebbero rubato altro che la macchina cambiamonete. Non si è comunque trattato di una irruzione ad opere di teppisti, dato che l’impianto cambiamonete era ancorata al muro e sono stati necessari degli attrezzi per estrarla e portarla via.

L’allarme anti-intrusione è scattato poco dopo le 5, con l’operatore in servizio al 112 che ha inviato sul posto i carabinieri di Cavriago. Intervento rapido, ma i ladri si erano già dileguati. I militari hanno effettuato il sopralluogo nella sala slot, raccogliendo indizi e testimonianze. Ancora in corso di quantificazione il danno subito dai titolari dell’esercizio (che gestiscono l’agenzia per conto del colosso delle scommesse italiano), che oltre all’ammanco di denaro dovranno fare fronte ai danni al locale e alla sparizione della macchinetta.

Non si tratta che dell’ultimo clamoroso furto a Cavriago dopo quello della Tabaccheria di piazza Zanti, ed altre intrusioni ai danni dei commercianti locali ma anche nel Circolo Kessel (dove in marzo era stata portata via tutta l’attrezzatura tecnica) e di aziende agricole. Una serie di furti notturni che non di rado provocano più danni e disagi alle vittime, che guadagno ai malviventi, che non si arrestano nemmeno davanti alla diffusa presenza di telecamere, e dell’operatività h24 dei carabinieri del maresciallo Restivo.