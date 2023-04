Assange e la battaglia contro l’estradizione Il comitato: "Liberatelo!"

di Lara Maria Ferrari

Al grido di ‘Libertà per Julian Assange’ si è tenuto ieri mattina in piazza Fontanesi un nuovo presidio del movimento Free Assange di Reggio Emilia. Profittando del grande via vai di persone che movimenta la piazza di sabato mattina, con il mercato contadino, i rappresentanti reggiani del comitato hanno attirato l’attenzione con striscioni, megafono e locandine sulle difficili condizioni del giornalista e fondatore di WikiLeaks, a quattro anni dal suo arresto, avvenuto l’11 aprile 2019 da parte della polizia britannica nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, dov’era stato rifugiato politico dal giugno 2012 per evitare l’estradizione negli Usa.

"Assange è in carcere da quattro anni, senza aver affrontato un processo e quindi senza avere avuto la possibilità di difendersi, perché ha detto la verità", dicono i membri del comitato. Quattro anni di carcere duro nella prigione di Belmarsh. Una detenzione arbitraria, così l’ha definita Nils Melzer, inviato speciale del gruppo di lavoro sulla Detenzione Arbitraria dell’ONU.

Il 17 giugno 2022 il governo inglese ha firmato l’ordine di estradizione verso gli Stati Uniti, dove Assange rischia l’ergastolo. Nella sua attività infatti il reporter ha rivelato al mondo i crimini di guerra commessi dall’esercito americano in Iraq e in Afghanistan.

"Si vuol far pagare un caro prezzo a chi ha svelato i crimini, mentre chi li ha commessi rimane impunito", dice il movimento per la liberazione del giornalista. Nel terzo forum mondiale sui diritti umani, Amnesty Inernational, la stampa internazionale e autorevoli esponenti del mondo della cultura chiedono la liberazione di Assange, figura che incarna la difesa delle democrazie, perché senza libertà di espressione non c’è democrazia. "Assange chiede verità e trasparenza per tutti noi. Non lasciamolo solo!", sostiene il comitato.