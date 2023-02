"Assange simbolo di libertà Reggio gli dia la cittadinanza"

Reggio allunga 1200 mani a Julian Assange. È stata depositata ieri in Comune dal movimento ’Free Assange’ la raccolta firme a favore del conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista americano, attualmente carcerato nel Regno Unito in attesa di estradizione. In mattinata, prima di sfilare per le vie del centro, un gruppo di manifestanti aveva consegnato alla viceprefetta Patrizia Salvi una lettera per i Ministeri degli Interni e degli Esteri. "Nel ’Global Carnival for assange’ proviamo a coinvolgere le istituzioni" spiega Marta Maria Venturi, rappresentante dell’iniziativa. Con lei Elvira Meglioli gioisce del risultato: "Ci eravamo dati un obiettivo ambizioso, 1000 firme, e abbiamo ottenuto un risultato addirittura superiore. Considerato anche il freddo non è stato facile ma c’è grande soddisfazione, serviva sensibilizzare tanti concittadini che non erano a conoscenza della vicenda". L’iniziativa e la richiesta non sono estemporanee: contemporaneamente alle manifestazioni in altre città d’Emilia e d’Italia, il comitato reggiano ha chiesto al Consiglio comunale di replicare quanto fatto il 31 gennaio da Napoli, che ad Assange ha conferito la cittadinanza onoraria: "L’Europa sostiene che chi fa informazione vada protetto, dunque assange non va estradato ma liberato" afferma Antonella Festa, segretaria di Sinistra Italiana.

Le firme sono state ricevute dall’assessora alla cultura Annalisa Rabitti ed erano presenti Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli di Coalizione civica, partito che ha supportato l’iniziativa. Al loro fianco Iniziativa laica, Donne in nero, Cgil, Anpi, Auser, Si, Possibile, Potere al Popolo, Rec e Più Europa. C’era anche l’europarlamentare reggiana Sabrina Pignedoli, che per la vicenda si batte da tempo a Strasburgo: "Julian Assange è un simbolo della lotta per la verità e la libertà, serve una grande mobilitazione. Al Parlamento europeo sua moglie Stella ha ricevuto una standing ovation enorme e l’appoggio di partiti di ogni tipo: questa è una battaglia che non ha colore politico e come tale la porteremo anche a Montecitorio, il 7 marzo". Il gruppo reggiano valuterà se partecipare, intanto la palla passa al Consiglio comunale: con più di 1200 cittadini a sperarlo, Julian Assange potrebbe diventare nostro concittadino onorario.

Tommaso Vezzani