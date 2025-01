Asse del Brennero, la cascata di risorse

Il progetto legato al bando per la concessione dell’A22 è stato presentato ieri mattina a Salorno (Bolzano) alla presenza dei vertici delle varie realtà territoriali coinvolte tra le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Il piano approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede investimenti attorno ai 9,2 miliardi di euro, indipendentemente da chi si aggiudicherà la gara. Le spese riguardano dieci ambiti e quelli principali riguardano le terze corsie: quella tra Verona e l’innesto con la A1 (1,1 miliardi di euro) e quella dinamica fra Bolzano e Verona (9 lotti per un totale di 2,2 miliardi). Poi ci sono il rifacimento dei sovrappassi (oltre 486 milioni), l’installazione di barriere fonoassorbenti con un miglioramento tra i 9 e 15 decibel (quasi 570 milioni), la realizzazione, il rifacimento, il completamento o l’adeguamento delle stazioni autostradali e dei centri per la sicurezza (284 milioni). Il piano economico-finanziario collegato al bando impone al futuro concessionario di finanziare "interventi di miglioramento della viabilità ordinaria funzionali all’asse autostradale" per un totale di 1,3 miliardi, peraltro remunerati in tariffa. Tra i principali destinatari anche la Provincia di Reggio Emilia (30).