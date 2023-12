Assegnati i fondi per lo studio

Diga di Vetto: il Consorzi di Bonifica dell’Emilia Centrale e quello Parmense hanno firmato l’accordo con la Regione che assegna loro 3,5 milioni per realizzare lo Studio di fattibilità tecnico-economica dell’invaso sull’Enza. In marzo il Governo aveva ratificato le richieste dell’Autorità di Distretto e stanziato 3,2 milioni, a cui poi la Giunta Bonaccini aveva aggiunto altri 200mila euro. La progettazione è ancora lontana, ma lo Studio dovrà delinearne le caratteristiche e in particolare le dimensioni che, per gli agricoltori della Val d’Enza, devono essere quelle di un invaso sui 100 milioni di metri cubi di acqua.