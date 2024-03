Assemblaggio e finitura per commesse clienti

Azienda ricerca figura per assemblaggio componentistica interna, preparazione e finitura commessa, installazione presso i clienti. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Si offre un contratto a tempo determinato. Si richiede titolo di istruzione secondaria superiore o diploma di istruzione secondaria superiore. Qualifica Istat: personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate. Luogo: Go Systems srl - Reggio Emilia.

Scadenza il 19.03.2024.