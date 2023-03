Assemblaggio e verniciatura di materiale plastico

Azienda artigiana di Regnano ricerca un addetto o un’addetta all’assemblaggio e alla verniciatura di materiale plastico. Luogo di lavoro: comune di Viano (Reggio Emilia).

La risorsa si occuperà’ anche della verniciatura di particolari in plastica con l’uso di "pistola" a spruzzo. Indispensabile essere automuniti e avere il diploma di scuola superiore.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in un contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro 8-1213-17

Qualifica Istat: Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche.

Centro per l’impiego di Reggio Emilia - Viano (Reggio Emilia)