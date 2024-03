Si svolge domenica mattina a palazzo ducale l’assemblea annuale dell’Avis locale, con la presentazione dei risultati del 2023 e gli obiettivi per quest’anno. Al termine della fase "amministrativa", verranno premiati i donatori presenti che hanno maturato la benemerenza in rame (8 donazioni), argento (16 donazioni) e argento dorato (36 donazioni). Per le benemerenze superiori si prevede la consegna nel 2025 in occasione della celebrazione dei 75° anno di fondazione della sezione Avis guastallese, che risulta molto attiva e in fase di costante sviluppo.