"Assemblea in pieno agosto: perché?"

Domani alle 21 al centro sociale XXV Aprile di Correggio è convocata un’assemblea pubblica con i vertici dell’Asl, dirigenti dell’Emergenza-urgenza e autorità comunali dell’Unione Pianura Reggiana chiamati a illustrare la riorganizzazione del sistema di soccorso attivato di fronte alla carenza di medici specializzati nel settore.

E già emergono le prime domande.

Le pongono dalla coalizione "Si può fare" che a Correggio unisce M5S, Prc, Sinistra Italiana e lista civica Abc, la stessa formazione che ha avviato una raccolta di firme contro la soppressione dell’automedica a Correggio e unificata a Novellara per tutta la Bassa.

"Perché avete considerato che il 23 agosto – chiedono dalla coazione politica – fosse la data migliore dopo lunghi mesi di totale silenzio quando si decideva la riorganizzazione delle auto mediche?

L’assemblea è convocata perché migliaia di cittadini hanno espresso contrarietà allo spostamento dell’automedica a Novellara ed alla riduzione della sanità pubblica?

Perché nella convocazione gli organizzatori non scrivono della contrarietà espressa dai cittadini?

Il protagonismo delle persone è un fastidio?

Quali posizioni hanno sostenuto i sindaci sulla riorganizzazione, con chi sono state condivise, che eventuali miglioramenti hanno prodotto? Perché nei mesi scorsi non se n’è discusso con i cittadini?".

E ancora.

"I sindaci sono autorità sanitaria, i consigli comunali decidono le politiche. Mentre per altri Comuni del Reggiano abbiamo letto di iniziative politiche di critica alla riorganizzazione dell’Emergenza-urgenza, perché nei Comuni della Pianura Reggiana non chiamati al voto nulla di tutto ciò è accaduto? La presenza all’assemblea dei tecnici è per spiegare (dopo settimane) che lo spostamento dell’automedica a Novellara rappresenta la soluzione migliore? O perché sono possibili aggiustamenti e miglioramenti? Altrimenti di che discutiamo? Quali sono le iniziative che intendete assumere e rivendicare affinché l’assenza di medici che operano nel sistema pubblico sia superata? La Regione Calabria, per far fronte alla penuria di medici, ha assunto oltre 500 medici provenienti da altri Paesi. Ritenete di rivendicare un analogo provvedimento urgente in Emilia-Romagna?".

Antonio Lecci