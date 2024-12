Assemblea pubblica. Il punto sulla Tari

Tari e raccolta puntuale rifiuti sono stati il tema caldo dell’assemblea di ascolto dei cittadini che si è svolta lunedì sera, promossa dal Comune. Il sindaco Finucci e la sua giunta hanno già fissato un nuovo incontro per oggi, ore 21, nella Sala Civica di Taneto. Lunedì sono state illustrate le principali scelte di bilancio, indirizzate a sostenere i servizi essenziali e progetti di sviluppo per la comunità all’insegna della "qualità", considerati i tagli previsti agli enti locali che aumenteranno fino al 2027. I nuovi consigli di frazione si insedieranno a breve: entro 60 giorni dall’approvazione (avvenuta in consiglio a fine novembre) del Regolamento. "Sono momenti sono fondamentali per costruire un dialogo diretto con i cittadini e per garantire trasparenza nelle scelte amministrative", ha dichiarato il sindaco.

f.c.