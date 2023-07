Assemblea pubblica per conoscere Arca: gestirà la nostra acqua

Il 24 luglio scadono i termini della consultazione pubblica entro cui i cittadini possono presentare osservazioni e quesiti in merito alla creazione di Arca srl, la futura azienda a proprietà mista pubblicaprivata che gestirà il Servizio Idrico Integrato nel Reggiano, fino al 2040. Per favorirne la conoscenza di questa operazione, l’amministrazione comunale di Bagnolo promuove una assemblea pubblica in programma mercoledì alle 20,45 all’ex Maki Pub. Un’occasione per illustrare alla cittadinanza il percorso di creazione e le caratteristiche della nuova gestione. Nel corso dell’incontro sono previsti gli interventi di Nico Giberti, sindaco di Albinea e coordinatore del consiglio locale di Atersir, Marialuisa Campani, responsabile dell’area Servizio Idrico Integrato di Atersir, Emiliano Codeluppi, referente del comitato Acqua Bene Comune di Reggio.