Assemblea pubblica per i consigli di quartiere

Stasera alle 20,30 nel salone del Ctl, a Bagnolo, si svolge una pubblica assemblea per presentare il progetto dei consigli di quartiere e delle frazioni, in vista delle elezioni previste per domenica 16 aprile. Il sindaco Gianluca Paoli presiede l’incontro illustrativo di stasera. Dopo un’esperienza che si era esaurita a quasi vent’anni fa a causa di pesantezze burocratiche, ora l’amministrazione comunale riparte con un nuovo progetto di partecipazione popolare. I Consigli di Quartiere sono cinque, mentre un Consiglio delle Frazioni avrà il compito di rappresentare gli abitanti di Pieve Rossa, San Michele e San Tomaso. A votare i loro rappresentanti saranno i cittadini residenti a Bagnolo in Piano che avranno compiuto i 16 anni di età il giorno delle elezioni. Sarà necessario il voto del 10% dei cittadini per legittimare l’elezione dei rappresentanti di quartieri e frazioni.