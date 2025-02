Assemblea pubblica stasera al Pigal

Una serata di confronto per il futuro di una delle zone più popolose a Nord dell’esagono. È in programma per stasera al Circolo Pigal di via Petrella 2, alle ore 20.30, un’assemblea pubblica organizzata dalla Consulta H, formata dai quartieri di Santa Croce San Prospero Gardenia Tondo e Tribunale, per informare i cittadini sui lavori che interesseranno questi territori nei prossimi anni. La serata vedrà l’intervento del vicesindaco e assessore dei lavori pubblici Lanfranco De Franco che illustrerà, appunto, il piano triennale dei lavori pubblici previsti in particolare per il territorio della consulta. La serata sarà inoltre l’occasione per i rappresentanti della consulta di presentare il lavoro svolto in questi anni e ascoltare gli abitanti del territorio per pensare insieme ad eventuali proposte da portare poi all’attenzione dell’amministrazione comunale.

c.c.