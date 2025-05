Assemblea pubblica sulla sanità

È stata indetta dallo Spi-Cgil una pubblica assemblea sulla sanità e sulle sue prospettive future. L'appuntamento è fissato per giovedì pomeriggio alle ore 15 nella sala del Centro Polivalente di Ramiseto in via Notari.

Interverranno il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti e l’assessore comunale alla cultura e disabilità Franco Baccini. Seguiranno quindi gli interventi di Marina Balestrieri (segretaria Spi-Cgil dell’Emilia Romagna) e Patrizia Maestri (segretaria Spi-Cgil); coordina Maruska Tondelli della Cgil di Castelnovo Monti.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di fornire alla cittadinanza locale informazioni precise sulla programmazione futura dell’organizzazione sanitaria in montagna, attualmente carente di medici di base sul territorio delle quattro municipalità.

s.b.