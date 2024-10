"Assenza di medici? Problema strutturale"

"La situazione creatasi a Ventasso con il pensionamento più che legittimo del dottor La Grutta, rispecchia quella di tutto il Crinale". Così inizia la replica del sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, alle accuse dal gruppo di minoranza ‘Ventasso insieme’ in merito alla mancanza di medici di base, che con l’andata in pensione del dottor Matteo La Grutta sono scesi da 4 a 2. "La mancanza dei medici di base è un problema strutturale e non dipendente dalla volontà di un sindaco o di un’amministrazione comunale – prosegue –. Purtroppo ci troviamo in una situazione in cui mancano 40 medici in tutta la Provincia reggiana e il nostro territorio, come tutta la montagna, ne risente più degli altri. Da questa settimana, i cittadini che erano seguiti dal medico La Grutta, potranno recarsi in comune a Cervarezza per ritirare il modulo destinato alla scelta del nuovo medico, evitando di doversi recare alla Saub presso l’Ospedale Sant’Anna. È una prima azione immediata che mettiamo in campo in attesa del nuovo bando che pubblicherà l’Ausl di Reggio per il posto vacante di medico di medicina generale".

Il sindaco Ferretti ricorda che anche in questa fase di scelta del medico, i servizi comunali sono vicini ai cittadini, anche se non è loro compito, con l’intento di alleviare ogni disagio. "Purtroppo, il medico che avrebbe dovuto prendere il posto del dottor La Grutta ad una settimana dall’incarico ha dovuto rinunciare per motivi personali, altrimenti non staremmo parlando di questo – aggiunge –. Quando verrà pubblicato il bando per la sede vacante, sarà attivato un ambulatorio di cure primarie a Cervarezza, attivata anche la medicina di gruppo".

"Si rivela fra i consiglieri di opposizione molta ignoranza e non conoscenza della macchina amministrativa, in quanto l’Amministrazione comunale è estranea alla gestione sia della Casa di Carità Busana che la Casa di Riposo Il Pungitopo di Cervarezza – conclude –. ll consigliere Manari dovrebbe venire in consiglio, visto che stiamo lavorando ai problemi lasciati dalla sua amministrazione, primo fra tutti la mancata programmazione di una struttura sanitaria polifunzionale che tutti i comuni della montagna hanno programmato".

Settimo Baisi