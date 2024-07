"Assessora a 18 anni per migliorare il paese"

Eletta nel comune di Carpineti, Giorgia Bianchi, che il 14 dicembre 2023 ha compiuto 18 anni, risulta essere l’assessora più giovane della provincia di Reggio Emilia e certamente tra le giovanissime a livello nazionale.

Giorgia, residente a Velluciana di Carpineti – dove i genitori conducono una storica azienda agricola – non solo ha votato per la prima volta alle elezioni comunali del mese scorso, ma è anche stata votata dai carpinetani nella lista ‘Bene comune per Carpineti’ guidata Giuseppe Ruggi, ora neo-sindaco del Comune matildico.

Giorgia, che ha appena conseguito la maturità geometri (Costruzione ambiente territorio), è intenzionata a proseguire gli studi universitari sulla stessa linea all’Università di Modena.

Come le è venuta l’idea di entrare in politica Giorgia, in un momento così burrascoso?

"Proprio perché sono momenti difficili, mi è venuta voglia di fare qualcosa per il mio paese. Non possiamo lasciare tutto nelle mani dei nostri genitori e nonni per poi lamentarci delle cose che non vanno bene o che non ci piacciono. Dobbiamo anche noi entrare nelle amministrazioni pubbliche e dare un contributo pratico, magari con idee giovanili nuove".

Rappresenta un po’ un’eccezione, ma perché i giovani oggi sono estranei alla politica?

"Forse perché non trovano il giusto spazio o non credono alla politica urlata dei dibattiti che a volte finisco in scontri tra schieramenti opposti. Ci sono giovani che come me, avrebbero voglia di fare qualcosa per il paese, spesso si impegnano nel volontariato, ma poi crescono e fanno altre scelto o addirittura cercano lavoro altrove lasciando il loro territorio. La mia è una scelta diversa: voglio lavorare per la mia gente per feare crescere questo paese che amo".

Non solo consigliera ma anche assessora, con quali deleghe?

"Alle politiche giovanili e transizione energetica, due settori importanti molto attuali dove cercherò di impegnarmi al massimo, in modo particolare sulle politiche che coinvolgono i giovani con i quali mi confronterò. La transizione energetica è un tema molto attuale sul quale tutti dobbiamo prendere coscienza e lavorare insieme".

Da dove intende cominciare?

"A Carpineti ci sono diverse associazioni di volontariato che singolarmente danno vita a varie iniziative, meritevoli, però dobbiamo coinvolgere di più i giovani e lavorare insieme per promuovere il nostro territorio. Dobbiamo abituarci all’ascolto, fare percorsi culturali e imparare a stare insieme in modo collaborativo, avendo come obiettivo comune il bene del nostro paese. Carpineti, rispetto ad altri comuni della montagna, ha il vantaggio di avere luoghi storici come San Vitale e il Castello matildico che dobbiamo valorizzare. Ci occuperemo da subito dell’organizzazione della ‘Fiera di San Vitale’ coinvolgendo giovani e meno giovani, dovrà essere una festa per la riscoperta della nostra storia".

In quanto geometra, ha un progetto specifico per i giovani?

"Sì, come Amministrazione comunale pensiamo di realizzare un ambiente, avvalendoci di una struttura già esistente dove si possano incontrare giovani, meno giovani e famiglie".

Settimo Baisi