Assicuratore nei guai. Si è intascato 65 polizze

Sessantacinque persone avevano pagato i premi assicurativi, ma a un certo punto quel denaro è apparso volatilizzato: al contrario di quanto sarebbe dovuto essere, non risultava versato a copertura delle polizze. In seguito agli accertamenti, un 33enne, Stefano De Vietro, residente a Reggio, è finito prima sott’inchiesta e poi a processo, chiamato a rispondere dell’accusa di appropriazione indebita.

Secondo la ricostruzione investigativa, condotta dal pubblico ministero Iacopo Berardi, il 33enne, in veste di promotore assicurativo per conto della società ‘Innova 1872’ di Guastalla, si sarebbe appropriato di 20.377 euro totali.

Questa somma costituiva il pagamento di premi di polizze assicurative che gli erano stati consegnati dai cittadini affinché lui li versasse alla ‘Innova 1872’. Sono 65 in tutto le persone contraenti che gli avevano dato queste cifre (nessuna si è costituita parte civile), mentre la società guastallese figura come parte offesa. Al 33enne viene contestata l’aggravante di aver commesso l’illecito, collocato nel periodo intorno al 3 settembre 2019, con abuso di relazioni d’ufficio. L’illecito si sarebbe consumato con più azioni: dopo aver ricevuto i pagamenti, l’imputato avrebbe emesso le polizze a nome dei 65 contraenti, ma avrebbe trattenuto il denaro: gli scoperti sono poi venuti man mano alla luce, dato che non è possibile fruire di un’assicurazione valida senza che il relativo premio venga pagato.

La vicenda è stata trattata ieri mattina in tribunale: il giudice Luigi Tirone ha accolto l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova che era stata avanzata dagli avvocati difensori Roberta D’Aquino e Daniele De Belvis.

Poi ha fissato un’altra udienza, nel marzo 2024, per consentire all’Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) di elaborare il programma di trattamento che dovrà seguire il 33enne. Al termine del periodo in cui è previsto che l’imputato faccia lavori di pubblica utilità, se l’esito sarà positivo il reato sarà dichiarato estinto.

Alessandra Codeluppi