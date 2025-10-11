Assisi, ci siamo. Presenti domani tredici Comuni

Domani la città di Reggio aderirà alla Marcia Perugia-Assisi dellapace e della fraternità, quest’anno all’insegna del motto ‘Imagine all the people’. Insieme ai tanti reggiani che parteciperanno, a rappresentare la città ci sarà il Gonfalone di Reggio Emilia portato dagli agenti della Polizia locale e accompagnato Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative, intercultura e diritti umani, quale segno concreto dell’impegno della città per la pace e la giustizia fra i popoli.

Il Comune di Reggio, che ha aderito al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi e da tempo anche al Coordinamento nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti umani, invita, inoltre, le istituzioni scolastiche del territorio a partecipare al programma nazionale di educazione civica ‘Sbellichiamoci’, una rete di scuole di pace nata per promuovere l’inserimento permanente dell’educazione al dialogo e ai diritti umani nei programmi scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ci saranno però anche altri Comuni domani ad Assisi: Albinea, Casalgrande, Castelnovo Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Montecchio Quattro Castella, Rio Saliceto, Rubiera, Scandiano. Una nutrita rappresentanza del nostro territorio, di alcune centinaia di persone, costituita da amministratori, associazioni e semplici cittadini per un appuntamento giunto alle 28esima edizione e che quest’anno acquisisce un significato speciale alla luce degli accordi appena siglati per la fine delle ostilità a Gaza. Alla partecipazione seguirà l’organizzazione, abato 18 ottobre, della terza Camminata intercomunale ‘Passi di Pace’, che attraverserà per 30 chilometri complessivi i territori di Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.