Assisi, ci siamo. Presenti domani tredici Comuni

Alessandro Gallo
Virtus, per crescere serve tempo
ReggioEmilia
CronacaAssisi, ci siamo. Presenti domani tredici Comuni
11 ott 2025
PAOLO ROSATO
Cronaca
Domani la città di Reggio aderirà alla Marcia Perugia-Assisi dellapace e della fraternità, quest’anno all’insegna del motto ‘Imagine all the people’. Insieme ai tanti reggiani che parteciperanno, a rappresentare la città ci sarà il Gonfalone di Reggio Emilia portato dagli agenti della Polizia locale e accompagnato Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative, intercultura e diritti umani, quale segno concreto dell’impegno della città per la pace e la giustizia fra i popoli.

Il Comune di Reggio, che ha aderito al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi e da tempo anche al Coordinamento nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti umani, invita, inoltre, le istituzioni scolastiche del territorio a partecipare al programma nazionale di educazione civica ‘Sbellichiamoci’, una rete di scuole di pace nata per promuovere l’inserimento permanente dell’educazione al dialogo e ai diritti umani nei programmi scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ci saranno però anche altri Comuni domani ad Assisi: Albinea, Casalgrande, Castelnovo Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Montecchio Quattro Castella, Rio Saliceto, Rubiera, Scandiano. Una nutrita rappresentanza del nostro territorio, di alcune centinaia di persone, costituita da amministratori, associazioni e semplici cittadini per un appuntamento giunto alle 28esima edizione e che quest’anno acquisisce un significato speciale alla luce degli accordi appena siglati per la fine delle ostilità a Gaza. Alla partecipazione seguirà l’organizzazione, abato 18 ottobre, della terza Camminata intercomunale ‘Passi di Pace’, che attraverserà per 30 chilometri complessivi i territori di Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

