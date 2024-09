Assist e due gol: Vergara sul podio in Europa. In agosto è stato il miglior giocatore della B

Non è un segreto il talento di Antonio Vergara, trequartista classe 2003 di proprietà del Napoli e in prestito alla Reggiana fino al 30 giugno 2025; l’ottimo avvio del centrocampista tutto mancino è certificato dal trofeo "Mvp" della Serie B: quello del mese di agosto, infatti, se l’è aggiudicato proprio lui. Il premio (votato da giornalisti esperti di Serie B), ideato da "Bkt" (title sponsor del campionato), è frutto delle prime quattro giornate dove Vergara ha messo insieme due gol e un assist, ma non solo.

Oggi, prima del fischio d’inizio, Vergara verrà premiato. Ci vengono in soccorso i dati "Opta" per comprendere ancor di più quanto abbia cominciato bene il numero 30 granata. In relazione al periodo considerato, Vergara rientra nella top 5 in Europa (considerando le prime e seconde divisioni) di coloro che hanno preso parte attiva a più reti tra i nati dal 1° gennaio del 2003: parliamo, appunto, di tre marcature che lo coinvolgono (i gol con Mantova e Sampdoria e l’assist per Portanova col Brescia).

E non finisce qui: Vergara figura anche nella top 3 dei centrocampisti dell’attuale Serie B che hanno tentato più conclusioni totali nel mese di agosto (10); inoltre, sempre tra i pari ruolo, nessuno ha effettuato più tiri nello specchio del calciatore campano sempre nello stesso periodo (5). Il comunicato ufficiale della Lega di Serie B lo dipinge così: "Calciatore di qualità, Vergara è un trequartista che può adattarsi a giocare anche sulla destra.

Dopo gli esordi con l’Under 17 del Napoli, il centrocampista originario di Frattaminore viene aggregato alla Primavera del club con la quale disputa il campionato Primavera 2 nella stagione 2020/21, contribuendo in modo importante alla promozione della squadra campana. Le sue prestazioni continuano a migliorare nelle successive due annate e, dopo una parentesi alla Pro Vercelli, è la Reggiana chedecide di puntare sul talento del giovane azzurro per sorprendere anche nella Serie B". A partire dalla sfida di oggi, vorrà continuare a stupire.