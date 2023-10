Assistente alla poltrona in centri odontoiatrici

Centri Odontoiatrici ricercano un assistente alla poltrona con esperienza, in mancanza l’azienda valuta anche apprendista. La risorsa si occuperà di assistenza in studio, riordino e segreteria. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività.

Preferibile titolo ASO (Assistente Sanitario Odontoiatrico), buona conoscenza informatica e della lingua inglese. Automunitoa. Lavoro a tempo pieno e determinato. Luogo di lavoro: Carpineti e Villa Minozzo. Scadenza: 25102023