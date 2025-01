"Assistenza ai senza tetto. Il Comune faccia di più"

Nelle ultime settimane, l’associazione ‘La Nuova Luce’ di Maria Diletto che si occupa prevalentemente di assistenza ai senzatetto nella zona stazione, si è presa carico di una famiglia di origine straniera con tre bimbi piccoli, di 2, 5 e 7 anni, ospitati in camere d’albergo e appartamenti con formule B&B pur di garantire loro un tetto. Un costo interamente sostenuto dall’associazione, ma ormai diventato insostenibile. "Ogni volta che parliamo della Nuova Luce - dice il consigliere di Coalizione Civica, Dario De Lucia -, dobbiamo ringraziare Maria Diletto e tutti i volontari per il loro straordinario impegno. Mi chiedo come sia possibile che l’assistenza alle persone senza fissa dimora sia praticamente tutta in mano ai volontari. Per funzionare al meglio, i percorsi di integrazione devono muoversi dentro all’ambito pubblico. Non possiamo pensare che le associazioni, generosissime, debbano farsi carico anche di questo fardello. Dobbiamo ripensare i percorsi di accoglienza pubblici, partendo dal primo tema cruciale, quello della casa. Il volontariato non può dover pensare anche alle abitazioni, tocca al pubblico e il Comune avrebbe gli appartamenti di sua proprietà affidati a Acer e ora sfitti".

Per la famiglia si è aperta un’opportunità di accoglienza a lungo termine ma nel Sud dell’Italia, ad ottocento chilometri di distanza da Reggio Emilia: sarà il quarto trasferimento e il bimbo più grande, iscritto a scuola a Reggio, vivrà questo ulteriore sradicamento. "Una famiglia - riprende De Lucia - per iniziare a reggersi in piedi da sola ha bisogno di lavoro. Non c’è proprio modo di uscire dalla logica degli stage a 600 euro proposti dalle cooperative? Il Comune potrebbe favorire l’accesso al lavoro, impegnandosi come punto di congiunzione per la ricezione di domande di lavoro dalle aziende e intensificando i percorsi di lingua italiana per stranieri".

Cesare Corbelli