Assistenza familiare: lo sportello dedicato della asp Carlo Sartori

Nasce un nuovo servizio dedicato a chi cerca e offre assistenza domiciliare: Lo Sportello Assistenti Familiari (cosiddette “badanti”). Un nuovo servizio in capo all’asp Carlo Sartori, nato da una coprogettazione con l’Unione dei Comuni Val d’Enza, pensato per supportare le famiglie nella ricerca di assistenti familiari qualificate e per aiutare le assistenti famigliari a trovare un impiego adeguato alle proprie competenze. Il servizio è gratis e rivolto a tutte le famiglie e agli assistenti familiari del territorio.

Offre supporto nell’individuazione dell’assistente familiare (badante) sulla base dei bisogni espressi dai famigliari di anziani o adulti con patologie assimilabili, orientamento all’assistente familiare e informazioni generali sui servizi presenti nel territorio per persone non autosufficienti. "Da una parte aumentano le richieste di assistenza da parte delle famiglie, dall’altra a livello nazionale non si può certo dire si stiano ricevendo gli aiuti necessari per rinforzare i nostri servizi pubblici – comunicano dall’asp Sartori –. Il servizio pubblico riesce ancora a dare risposte efficaci e adeguate alle esigenze del territorio".

Lo Sportello riceve sempre dalle 12 alle 14 a San Polo d’Enza (Casa della Comunità in Via Frassati 1, il lunedì); Montecchio Emilia (Casa della Comunità in via Saragat, il mercoledì); Sant’Ilario (Casa della Comunità in via Rossellini, il venerdì). Info e contatti: 3338261072 dalle 12 alle 14; email: assistentifamiliari@carlosartori.it