Assistenza pediatrica: "Servono hub dedicati"

Un nuovo modello di assistenza pediatrica per migliorare la sanità territoriale e ridurre il sovraccarico dei pronto soccorso pediatrici. È questo l’obiettivo dell’Ordine del Giorno presentato in Provincia dal consigliere Giuseppe Pagliani (Forza Italia), che propone l’istituzione di Case della Salute Pediatriche Distrettuali nella provincia di Reggio. Il progetto prevede la creazione di una sede unica distrettuale (HUB), dove opererà un nucleo di almeno quattro pediatri di libera scelta per garantire una copertura più ampia e una migliore presa in carico dei piccoli pazienti.

"L’idea è di riorganizzare l’assistenza pediatrica territoriale affinché sia più efficace nel rispondere alle esigenze delle famiglie e nel ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso" spiega Pagliani. Tra gli obiettivi della proposta c’è il potenziamento della presa in carico dei pazienti cronici e con malattie rare, in linea con il Piano Nazionale della Cronicità, oltre a un maggior coinvolgimento dei pediatri nella prevenzione vaccinale. Un aspetto fondamentale riguarda anche la gestione delle liste d’attesa: "Dobbiamo permettere ai pediatri di partecipare attivamente ai percorsi di prescrizione e monitoraggio delle prestazioni, così da ridurre i tempi di attesa per visite ed esami" aggiunge.

Il modello organizzativo proposto mantiene il rapporto fiduciario tra pediatra, bambino e famiglia, assicurando che ogni paziente abbia un riferimento stabile. Inoltre, nell’idea originale le nuove strutture garantirebbero un servizio più accessibile alle famiglie, evitando che molti genitori si trovino costretti a rivolgersi al pronto soccorso per problematiche che potrebbero essere gestite a livello territoriale. In questo senso risulterebbe fondamentale anche la collaborazione tra pediatri all’interno delle strutture, in modo che i professionisti riescano a sostituire i propri colleghi nei giorni di assistenza.

Secondo Pagliani, il progetto rappresenta una soluzione innovativa per il sistema sanitario locale: "Si tratta di un progetto pilota, primo in Regione, che vedrebbe nei Distretti la ottimale combinazione amministrativa e territoriale. L’ipotesi di creazione della Casa della Salute Pediatrica farà si che si crei un luogo dove le famiglie potrebbero sentirsi accolte e potrebbero essere prese in carico nella loro totalità, dal post-parto fino alla pubertà". Ora la palla passa al presidente della provincia e al consiglio provinciale che dovranno attivarsi nelle sedi opportune al fine di valutare la fattibilità del progetto.

Elia Biavardi