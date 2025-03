Associazione Amici del Castagneto. Bilancio e rinnovo delle cariche

Rinnovo delle cariche all’associazione Amici del Castagneto Matildico di Marola per scadenza del mandato e approvazione dei relativi bilanci: consuntivo 2024 e preventivo 2025 nell’assemblea dello scorso 15 marzo. Si apre così un nuovo impegnativo anno di questa associazione che vede i suoi componenti procedere con grande determinazione. Il presidente Lauro Bolognesi ha aperto l’assemblea ricordando il valore di chi ha collaborato e che non è più tra noi, in particolare il socio Giovanni Merciadri. Monsignor Giovanni Costi ha colto l’occasione per invitare tutti i presenti a partecipare all’annuale Convegno Matildico della Diocesi che si terrà proprio nell’Abbazia di Marola il 24 maggio.

"Prossimamente verrà approfondito l’importante rapporto con le parrocchie del Vicariato – afferma Costi – in occasione dell’anno giubilare, si sta programmando per questa estate una due giorni presso l’Abbazia benedettina di Marola per un convegno e un cammino lungo la Via Matildica del Volto Santo con la presentazione del libro di Luigi Russo e Franco Cardini, ’Homo viator’ (Ed. la Vela). Inoltre si terranno relazioni sul tema: La Via Matildica del Volto Santo, un cammino giubilare europeo: la storia, il paesaggio, l’arte e la devozione".

Un percorso per tutti da Marola - Pieve di San Donnino - Castello di Carpineti, inserito nel calendario delle manifestazioni giubilari della Diocesi e della Regione. Il 30 maggio giornata speciale nel castagneto con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili per l’inaugurazione di Sentieri sostenibili atti a favorire l’inclusione di persone fragili. Nei giorni 25- 26-27 agosto a Marola raduno nazionale dell’Associazione Maestri Cattolici – AIMC. Il nuovo Consiglio direttivo: Lauro Bolognesi (Presidente) Clementina Santi (vicepresidente) Nemesio Gherpelli (segretario) Claudio Merciadri (tesoriere) Maria Alberta Ferrari, Marcello Zanetti, Carla Bazzani, Giulio Beltrami, Argo Pignedoli (consiglieri). Settimo Baisi