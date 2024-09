Associazione prevenzione tumori dona tre macchinari al Franchini

Sono molti i pazienti che dalla Bassa vengono dirottati all’ospedale di Montecchio per essere sottoposti a terapie sanitarie. Per questo l’Associazione prevenzione tumori di Guastalla ha esteso il suo raggio d’azione alla val d’Enza, donando alla Chirurgia del Franchini due monitor multiparametrici e un videoproctoscopio, che consente di completare la visita proctologica con l’anoscopia non più in visione diretta ma con immagine ad alta definizione su un monitor, con possibilità di acquisire l’immagine per poi studiarla e analizzarla in maniera più approfondita, anche in un secondo momento. Il reparto di Chirurgia diretto dal dottor Eugenio Cudazzo, insieme al Centro Pavimento Pelvico di Montecchio, rappresentano nel Reggiano, nell’ambito dell’Azienda Usl, un importante punto di riferimento per studio e trattamento delle patologie proctologiche: da quelle più semplici come emorroidi, fistole, ragadi e ascessi, fino ad arrivare a casi più complessi come prolassi, stipsi e incontinenza, senza tralasciare anche tutto l’ambito oncologico. Presenti alla consegna i vertici dell’Associazione prevenzione tumori con il presidente Rosella De Lorenzi e la segretaria Cristina Franti Setti, il dottor Cudazzo (in carica proprio ai vertici della stessa associazione con sede nella Bassa), i chirurghi Giovanni Ferreri e Francesca Milazzo, la caposala Alessandra Nocera. Al termine della cerimonia di donazione, sono stati espressi i ringraziamenti per il gesto di solidarietà.

a. le.