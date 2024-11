Associazione prevenzione tumori. Donati 85mila euro da Ottobre Rosa

Con un pranzo alla Bottega 14 di Campagnola i promotori di "Ottobre Rosa Novellara e dintorni" hanno consegnato alla Associazione prevenzione tumori di Guastalla i fondi raccolti con le iniziative promosse nelle ultime settimane. Si tratta di oltre 85 mila euro. Ha contribuito anche l’associazione "Augusto per la vita" con una donazione di ottomila euro, utili per acquistare un ecografo destinato alla Ginecologia dell’ospedale di Guastalla e che servirà a prevenire i tumori. Presenti i vertici dell’Associazione prevenzione tumori con il presidente Rosella De Lorenzi, il vicepresidente Eugenio Cudazzo, oltre a Rosanna Fantuzzi (Augusto per la vita) e rappresentanti dell’ospedale guastallese. "Ogni traguardo è il frutto di un percorso articolato. Nei giusti tempi, tutto è possibile. È necessario lavorarci con fiducia, premura, amicizia e volontà" ha detto la De Lorenzi.