Associazione produttori erbazzone: "Il nostro è un mercato di nicchia"

Tra i primi stand a fare la propria comparsa lungo la suggestiva balconata illuminata dei Chiostri di San Pietro c’era quello dell’Associazione Produttori Erbazzone Reggiano, che associa sei aziende del territorio, e ha fatto promozione alla torta salata della nostra provincia. È stata così l’occasione con Giulia Predieri, che si occupa di marketing, di capire quali sono a oggi i mercati di riferimento e quelli sui quali vorrebbero sbracare e crescere in futuro: "Attualmente lo zoccolo duro dei nostri consumatori è prettamente locale, ma, grazie ad alcune catene della grande distribuzione, siamo riusciti ad allargare il nostro giro d’affari anche alle province vicine – Parma e Modena soprattutto, ma anche la Romagna –. Inoltre da 4 anni abbiamo messo piede in altre regioni: Veneto e Lombardia. Il nostro è un mercato di nicchia, che deve far capire la tradizione che c’è dietro a questo prodotto. I nostri obiettivi all’estero sono il nord Europa e il Canada. Ben vengano quindi iniziative come queste che ci consentono di incontrare partner stranieri". Essendo un cibo che finora non ha varcato i confini italiani con continuità è "difficile fare i conti con i Dazi imposti da Trump", spiega l’Associazione.

