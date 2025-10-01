Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Francesca AlbaneseFlotilla GazaSupermercati risparmioAlberi gratisBlocco trafficoDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaAssociazione produttori erbazzone: "Il nostro è un mercato di nicchia"
1 ott 2025
ELISABETTA GRASSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Associazione produttori erbazzone: "Il nostro è un mercato di nicchia"

Associazione produttori erbazzone: "Il nostro è un mercato di nicchia"

Tra i primi stand a fare la propria comparsa lungo la suggestiva balconata illuminata dei Chiostri di San Pietro c’era...

Tra i primi stand a fare la propria comparsa lungo la suggestiva balconata illuminata dei Chiostri di San Pietro c’era...

Tra i primi stand a fare la propria comparsa lungo la suggestiva balconata illuminata dei Chiostri di San Pietro c’era...

Tra i primi stand a fare la propria comparsa lungo la suggestiva balconata illuminata dei Chiostri di San Pietro c’era quello dell’Associazione Produttori Erbazzone Reggiano, che associa sei aziende del territorio, e ha fatto promozione alla torta salata della nostra provincia. È stata così l’occasione con Giulia Predieri, che si occupa di marketing, di capire quali sono a oggi i mercati di riferimento e quelli sui quali vorrebbero sbracare e crescere in futuro: "Attualmente lo zoccolo duro dei nostri consumatori è prettamente locale, ma, grazie ad alcune catene della grande distribuzione, siamo riusciti ad allargare il nostro giro d’affari anche alle province vicine – Parma e Modena soprattutto, ma anche la Romagna –. Inoltre da 4 anni abbiamo messo piede in altre regioni: Veneto e Lombardia. Il nostro è un mercato di nicchia, che deve far capire la tradizione che c’è dietro a questo prodotto. I nostri obiettivi all’estero sono il nord Europa e il Canada. Ben vengano quindi iniziative come queste che ci consentono di incontrare partner stranieri". Essendo un cibo che finora non ha varcato i confini italiani con continuità è "difficile fare i conti con i Dazi imposti da Trump", spiega l’Associazione.

e. g.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CommercioDazi doganali