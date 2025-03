Associazione senegalese. Impegno sociale e solidale: "Da 35 anni sul territorio per aiutare i connazionali"

È stata fondata più di trent’anni fa, tanto da essere l’associazione più longeva aderente a Mondoinsieme. Con una capacità interna di rinnovarsi, lasciando spazio alle nuove generazioni, proprio il 7 gennaio dell’anno scorso, l’allora sindaco Luca Vecchi conferì il primo Tricolore all’associazione Senegalese di Reggio Emilia e Provincia (A.s.r.p). In occasione della festa del Tricolore, Vecchi premiò l’associazione soprattutto per "accompagnare, da un lato, i propri associati a tenere vivi i legami con il Senegal, dall’altro per supportarli e sostienerli nell’affrontare le sfide e le opportunità del territorio che abitano".

Fondata nel 1990 con i primi flussi migratori, l’associazione nacque su iniziativa del presidente Aboukhassim Diop per supportare l’organo consolare e facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini senegalesi residenti a Reggio. Ad ogni cambio dell’Istituzione consolare, al Consolato di Milano ,veniva organizzato un incontro di conoscenza per stabilire possibili progetti o eventuali modifiche sull’operato. "Siamo stati i primi, come associati, ad ottenere dal Consolato una giornata a settimana dedicata alle associazioni per svolgere le pratiche burocratiche".

Con il tempo, le attività si sono ampliate, includendo iniziative sociali e culturali per favorire il dialogo interculturale. "Fra i presidenti abbiamo avuto anche una donna, Aby Coly, che si è battuta per i diritti delle donne, evidenziando l’importanza dell’inserimento lavorativo", sottolineano i membri.

L’associazione intende soprattutto favorire l’accoglienza e l’inserimento dei cittadini senegalesi: "Vogliamo contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei connazionali già residenti sul territorio reggiano". E si propone di svolgere numerose attività: "Promuoviamo iniziative che valorizzano la socializzazione delle persone con esperienza migratoria e le sue tradizioni, come la celebrazione di feste tradizionali, danze ed altre espressioni artistiche e culturali del Paese d’origine".

Da sempre sono impegnati nelle attività di beneficenza: "Per il genocidio del Ruanda abbiamo raccolto i fondi attraverso una partita di calcio, destinati alla ricostruzione dell’ospedale pediatrico bombardato. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con le parrocchie di Montechiarugolo, Campegine e Montecchio, che ospitavano studenti ruandesi", raccontano.

Un’altra iniziativa solidale si è svolta durante la pandemia: "Abbiamo effettuato una donazione al Comune per sostenere la comunità locale".

Oltre all’impegno sociale e culturale, l’associazione offre assistenza giuridica, sociale e amministrativa ai propri associati, collaborando con il sindacato Cisl per informare i lavoratori sui loro diritti. "Negli anni, le nostre istituzioni, come console e ambasciatore, hanno partecipato a numerosi progetti, sostenendoci e visitando il territorio reggiano e italiano. Mentre a Reggio ci siamo integrati bene, grazie al supporto delle istituzioni locali".

Ricordano con piacere per esempio la cena annuale del 2024 dedicata alla ‘Pace nel mondo’ al fine di sostenere e denunciare la tutela di un diritto universale: "Ogni anno organizziamo questo evento sulle tematiche sociali, all’insegna dei costumi e delle tradizioni; l’anno scorso hanno partecipato alcune istituzioni locali, ci ha fatto piacere".

L’associazione senegalese è parte anche dell’Assemblea del centro interculturale Mondinsieme con il quale collabora nella realizzazione di numerose iniziative e partecipa alle principali celebrazioni della città tra cui il 25 aprile e il 7 gennaio. "E proprio in occasione della commemorazione del 7 gennaio, abbiamo ricevuto il primo Tricolore – ricordano –. Siamo entrati nel tessuto sociale reggiano, collaborando con cittadini, istituzioni e associazioni".

Era il 2024 e alla guida c’era il nuovo e attuale presidente Elhadji Faye. "Assieme ai suoi collaboratori ha cercato di mantenere l’associazione al passo con le normative, passando ad una rappresentanza più attiva ed inclusiva, che è riuscita a coinvolgere maggiormente la comunità senegalese. Con il sostegno di alcune istituzioni si è riusciti a concretizzare una serie di progetti a cui si lavorava da tempo".

Tra queste, il potenziamento del corso di arabo con traduzione in lingua madre Wolof: "Per permettere ai figli dei membri di capire al meglio la nostra cultura e tradizione". E poi c’è il progetto di Ricerca sulla Drepanocitosi e la donazione del sangue, in collaborazione con Ausl e Avis: "Alcuni di noi fanno parte del comitato di organizzazione per espandere la sensibilizzazione sulla prevenzione per la salute".

Da oltre trent’anni, l’associazione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità senegalese, offrendo sostegno a chi affronta difficoltà economiche e di salute. Allo stesso tempo, tende una mano alla comunità reggiana, creando occasioni di condivisione, dialogo e crescita, all’insegna della solidarietà e del rispetto reciproco.