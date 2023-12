Assolti i cugini di Saman: "Ora andiamo in Pakistan ma nessuna fuga, torneremo presto"

Novellara (Reggio Emilia), 21 dicembre 2023 – Sono usciti di galera da uomini liberi, tre ore dopo la lettura della sentenza da parte della Corte d’Assise che li dichiarava assolti dal delitto della cugina Saman Abbas. Uno, Ikram Ijaz, 30 anni, era stato arrestato il 29 maggio 2021 a Nimes, in Francia, mentre tentava di raggiungere alcuni parenti in Spagna; ma la sua fuga dall’Italia era durata poche settimane. C’era voluto quasi un anno, invece, per trovare l’altro, il 36enne Nomanulhaq Nomanulhaq, scovato il 14 febbraio 2022 a Barcellona.

Da sinistra Nomanhoulaq e Ikram Ijaz, i due cugini di Saman assolti e liberati

"Non erano in fuga da latitanti – hanno più volte ribadito i difensori durante il processo –. Tanto che utlilizzavano i loro documenti all’estero. E Nomanulhaq aveva anche fatto domanda di inclusione in Spagna".

Entrambi erano accusati dell’uccisione e della soppressione del cadavere della ragazza, nelle campagne di Novellara, nella notte fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Da dietro le sbarre, avevano seguito le ricerche e il ritrovamento del corpo, nel casolare accanto alle serre in cui lavoravano ogni giorno; poi, sempre da detenuti, tutte le udienze del processo. Fino alla sentenza di martedì: ergastolo per i genitori di Saman, 14 allo zio Danish, loro – i cugini – assolti.

Le porte del penitenziario di via Settembrini, a Reggio Emilia, si sono aperte per loro intorno alle 21 di martedì. Ora si trovano ospiti da conoscenti, a Reggio. "La nostra volontà è quella di regolarizzare la nostra posizione come cittadini italiani", fanno sapere Nomanulhaq e Ijaz, attraverso i loro avvocati difensori Luigi Scarcella e Maria Grazia Petrelli. Anche perché i termini per i permessi di soggiorno di entrambi sono scaduti durante la loro permanenza in carcere. "Una volta rinnovata e ottenuta la documentazione vogliamo tornare in Pakisitan a riabbracciare i nostri parenti che non vediamo da oltre due anni (Nomanulhaq là ha una moglie e un figlio che oggi ha 5 anni, ndr ). La nostra intenzione, di certo – fanno sapere i due pakistani – non è quella di scappare dall’Italia. Ma torneremo qui. Da cittadini liberi, per trovare un lavoro e mantenere le nostre famiglie". E, se ci saranno altri gradi di giudizio, assicurano gli avvocati, "loro saranno presenti".

Nel frattempo, l’avvocato del fratello di Saman, Valeria Miari – il giovane si era costituito parte civile, ma è stato escluso dai risarcimenti – fa sapere di "averre paura per lui". "Ha violato il tabù degli uomini, l’omertà - chiosa Miari –. Credo che adesso vada tutelato".