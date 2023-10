Assolto dall'accusa di truffa a Bagnolo: il caso del 59enne della provincia di Caserta

Un 59enne della provincia di Caserta è stato assolto dal giudice Luigi Tirone al termine del processo per truffa aggravata. L’uomo, in concorso con altri, avrebbe contattato una 54enne su whatsapp dopo che lei aveva inserito i propri dati sul sito www.assicurazioni-temporanee.net. Poi le avrebbe inviato una proposta per assicurare l’auto: la donna avrebbe fatto una ricarica da 340 euro sulla Postepay intestata all’imputato, che le avrebbe inviato per mail una polizza falsa. La persona offesa fece un incidente, scoprì che la macchina non era coperta e denunciò l’imputato. La difesa dell’avvocato Vincenzo Filetti, ieri sostituito dall’avvocato Daniele De Belvis, ha sostenuto che non vi fosse prova che dietro il sito vi fosse l’imputato e che lui avesse inviato i documenti falsi.

al.cod.